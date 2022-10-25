Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
В Челябинске до сих пор не мобилизовали ни одного чиновника. Об этом рассказывает 74.ru, отмечая, что, например, в Кизильском районе был мобилизован чиновник из аппарата главы района Александра Селезнева.
В команде Алексея Текслера не стали уточнять, скольких их сотрудников мобилизовали, также никто не хочет говорить о том, есть ли мобилизованные из команды городского аппарата. Позднее в мэрии Челябинска сообщили, что «на сегодняшний день нет мобилизованных из числа сотрудников аппарата администрации города».
При этом пресс-служба губернатора заявляет, что муниципальные служащие также попадают под мобилизацию и есть уже мобилизованные из областного правительства и других органов власти.
Чиновники неофициально говорят о том, что якобы мобилизация завершится 28 октября. Но стоит понимать, что завершить мобилизацию может только своим указом президент РФ Владимир Путин. При этом нет никакой гарантии, что ее не объявят снова, когда завершится осенний призыв.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...Подробнее
26 октября гостем студии «Вести Новосибирск» стал глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор ответил на...Подробнее
Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...Подробнее
26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...Подробнее
В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных...Подробнее
В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...Подробнее
В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с...Подробнее
В Ярославской области хоронят 46-летнего рядового Игоря Коряковского, погибшего в ходе «военной спецоперации». Игорь...Подробнее
Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда...Подробнее
Комментировать