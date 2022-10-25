В Челябинске до сих пор не мобилизовали ни одного чиновника

Сегодня, 09:59

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В Челябинске до сих пор не мобилизовали ни одного чиновника
Фото из открытых источников

В Челябинске до сих пор не мобилизовали ни одного чиновника. Об этом рассказывает 74.ru, отмечая, что, например, в Кизильском районе был мобилизован чиновник из аппарата главы района Александра Селезнева.

В команде Алексея Текслера не стали уточнять, скольких их сотрудников мобилизовали, также никто не хочет говорить о том, есть ли мобилизованные из команды городского аппарата. Позднее в мэрии Челябинска сообщили, что «на сегодняшний день нет мобилизованных из числа сотрудников аппарата администрации города».

При этом пресс-служба губернатора заявляет, что муниципальные служащие также попадают под мобилизацию и есть уже мобилизованные из областного правительства и других органов власти.

Чиновники неофициально говорят о том, что якобы мобилизация завершится 28 октября. Но стоит понимать, что завершить мобилизацию может только своим указом президент РФ Владимир Путин. При этом нет никакой гарантии, что ее не объявят снова, когда завершится осенний призыв.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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