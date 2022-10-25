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Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части.
Мужчина рассказал, что поверил в обещания президента РФ Владимира Путина о выплатах в размере 195 тыс. рублей мобилизованным. Но реальность оказалась совсем не такой.
26 сентября, рассказала жена мобилизованного, его увезли в учебную часть в Новосибирске. Там он находится по сей день. В военкомате мужчина оставил реквизиты банковской карты и оставил ее жене. 26 октября ему пришла первая выплата и составила она немногим более 4,2 тыс. рублей.
Получив эту сумму, жена мобилизованного обратилась на горячую линию Минобороны РФ. И ей сообщили, что поскольку ее муж был в учебной части, а не на линии фронта, то ему не положена полноценная выплата.
Стоит отметить, что в своей официальной речи Путин заявил, что мобилизованным должны платить не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, в том числе и во время подготовки и обучения.
Как быть в этой ситуации, женщина не понимает. Выжить на 4 тыс. рублей в месяц в России невозможно. При этом из бюджета семьи были потрачены деньги на сборы, так как государство не может обеспечить мобилизованных всем необходимым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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