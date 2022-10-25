Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
Житель Перми рассказал о том, как бежал от мобилизации в Турцию.
Роман покинул Россию после того, как президент Владимир Путин объявил мобилизацию, пишет 59.ru. Мужчина решил, что не хочет на фронт и предпочел изменить свою жизнь, отправившись за границу.
Из РФ Роман выехал вначале в Казахстан, после чего направился в Узбекистан, и уже из Узбекистана добрался до Турции. Дома мужчина оставил жену и шестимесячную дочку, и они приедут к нему, когда он устроится на новом месте.
Со слов Романа, в Казахстан он ехал на автобусе еще с 12 пермяками. Автобус они арендовали за 52 тыс. рублей. Границу перешли пешком а в Костанай добрались на такси за 1 тыс. рублей с человека. Ночевали они в ночлежке, а потом несколько мужчин, в том числе Роман, арендовали дом, и платили по 1 тыс. рублей в сутки с человека.
На 8-й день Роман и еще несколько мужчин переехали в отель. А спустя сутки он отправился в Алма-Аты и уже с этого города уехал в Узбекистан. Границу он снова переходил пешком. На границе видел очень много таксистов, которые готовы были довести за огромные деньги до Ташкента.
В Узбекистане у него были проблемы с картой, но снять деньги ему помогли местные. Прожив несколько дней в хостеле, он направился в Турцию, куда отправился уже из Ургенча. За время пребывания в Узбекистане Роман потратил около 10 тыс. рублей.
Билет до Стамбула и дорога в курортный город обошлись Роману в 25 тысяч рублей. Далее же он отправился в Аланью и разместился недалеко от города Мерсина. Он теперь пытается обустроить свою жизнь, чтобы к нему смогли прилететь жена и дочь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...Подробнее
26 октября гостем студии «Вести Новосибирск» стал глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор ответил на...Подробнее
Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...Подробнее
26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...Подробнее
В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных...Подробнее
В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...Подробнее
В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с...Подробнее
В Ярославской области хоронят 46-летнего рядового Игоря Коряковского, погибшего в ходе «военной спецоперации». Игорь...Подробнее
Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда...Подробнее
Комментировать