Житель Перми рассказал о том, как бежал от мобилизации в Турцию.

Роман покинул Россию после того, как президент Владимир Путин объявил мобилизацию, пишет 59.ru. Мужчина решил, что не хочет на фронт и предпочел изменить свою жизнь, отправившись за границу.

Из РФ Роман выехал вначале в Казахстан, после чего направился в Узбекистан, и уже из Узбекистана добрался до Турции. Дома мужчина оставил жену и шестимесячную дочку, и они приедут к нему, когда он устроится на новом месте.

Со слов Романа, в Казахстан он ехал на автобусе еще с 12 пермяками. Автобус они арендовали за 52 тыс. рублей. Границу перешли пешком а в Костанай добрались на такси за 1 тыс. рублей с человека. Ночевали они в ночлежке, а потом несколько мужчин, в том числе Роман, арендовали дом, и платили по 1 тыс. рублей в сутки с человека.

На 8-й день Роман и еще несколько мужчин переехали в отель. А спустя сутки он отправился в Алма-Аты и уже с этого города уехал в Узбекистан. Границу он снова переходил пешком. На границе видел очень много таксистов, которые готовы были довести за огромные деньги до Ташкента.

В Узбекистане у него были проблемы с картой, но снять деньги ему помогли местные. Прожив несколько дней в хостеле, он направился в Турцию, куда отправился уже из Ургенча. За время пребывания в Узбекистане Роман потратил около 10 тыс. рублей.

Билет до Стамбула и дорога в курортный город обошлись Роману в 25 тысяч рублей. Далее же он отправился в Аланью и разместился недалеко от города Мерсина. Он теперь пытается обустроить свою жизнь, чтобы к нему смогли прилететь жена и дочь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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