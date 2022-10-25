Татьяна Мерзлякова рассказала, дают ли отсрочку мужчинам с детьми от разных женщин

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Могут ли предоставить отсрочку от мобилизации мужчинам, которые воспитывают детей жены от предыдущих браков, рассказала омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
В России немало семей, в которых трое и более детей, но при этом не все дети от одного отца. Есть и отцы, у которых несколько детей от разных жен. И они пытаются разобраться, могут ли получить бронь и не отправиться на фронт, пишет E1.RU.
Министерство обороны рекомендовало не призывать из запаса мужчин, у которых трое и больше детей. Мерзлякова объяснила, что шансы не попасть на фронт у мужчин, которые воспитывают детей жены от предыдущих браков, либо имеют несколько детей от разных жен, есть. Но придется доказать статус многодетного отца.
Мобилизация, отмечает Мерзлякова, показала, что в РФ очень много семей, в которых дети с разными отцами. Есть немало женщин, которые получают от бывших минимальные алименты и готовы раскрыть информацию о том, где проживают отцы их детей, лишь бы выросли алименты. К тому же мобилизация показала, что население в стране очень закредитовано.
«Например, первая жена, которую оставил мужчина с двумя детьми, требует, чтобы бывший супруг шел на военную службу. Говорит, пусть идет, потому что он нам сейчас не платит и пяти тысяч на двоих, а там, я надеюсь, шестьдесят будем получать. А новая жена этого мужчины, от которого у нее тоже уже есть ребенок, говорит: «Так у него же трое!», - рассказывает Мерзлякова.
Она добавила, что в Свердловской области все эти случаи рассматриваются индивидуально. Но все равно придется получать множество документов, подтверждающих многодетность. И проще это сделать тем, кто официально женат на женщине с 3 и более детьми, даже если не все дети его.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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