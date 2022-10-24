В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они поджидали уходящих после смены работников завода ОДК «Газовые турбины» на центральной проходной со стороны Шекснинского шоссе. Фамилии мужчин сверяли со списками. Их не выпускали, а отправляли в стоящий рядом автобус, где на них сразу оформляли повестки с требованием явиться в военкомат.

20-летний рабочий рассказал, что он вернулся из армии три месяца назад. Сейчас молодой человек работает сварщиком. Его фамилии в списках не было, однако парня отправили в автобус. Отпускали домой только при условии, что он подпишет повестку. Один мужчина заявил, что не будет подписывать, после чего он был отправлен в конец автобуса, где ему сказали, что с ним будет решен вопрос по-другому.

Между тем глава города Дмитрий Рудаков заявил, что повестки не распространяются через ГИБДД, а распространяются работниками военкомата, которых сопровождают сотрудники полиции. Он также сказал, что вручение повестки еще не означает призыв. Этот документ обязывает гражданина явиться в военкомат, где будет принято решение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700