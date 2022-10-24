Определены финансовые учреждения, которым требуется специальное разрешение для проведения сделок с капиталами

Президент России утвердил перечень кредитно-финансовых организаций, которым запрещается совершать сделки со своими капиталами без специального разрешения. Документ уже представлен в интернете на официальном портале, где размещается информация правового характера. С момента его публикации он вступил в юридическую силу.

В списке указаны в основном финансовые учреждения, которые имеют тесную связь с иностранными экономическими организациями. Всего в перечне определено 45 учреждений. Документ подготовлен и издан в русле содержания указа президента от 5 августа этого года, в котором определяются меры по борьбе с недружественными действиями иностранных организаций в экономической сфере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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