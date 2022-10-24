Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем.
55-летний Михаил Марков воспитывал четырех детей, но решил участвовать в «военной спецоперации», пишет E1.RU. И это решение стоило ему жизни. Прощаться с Михаилом Марковым его родные и друзья будут 27 октября в ритуальном зале в переулке Солеваров, 30.
Число погибших в ходе «военной спецоперации» граждан РФ уже исчисляется тысячами. В числе погибших уже не только военные и добровольцы. Хоронят в России мобилизованных, хотя мобилизация идет немногим более месяца.
Мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин, и уже вначале декабря из регионов начали поступать сообщения о похоронах тех, кто был мобилизован в сентябре. Как объяснили в военкомате, то, что мобилизованные оказались так быстро на фронте, нормально, поскольку по некоторым специальностям срок подготовки составляет несколько дней, а если резервист был в этом году на сборах, то его и вовсе сразу же могут отправить на передовую.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
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