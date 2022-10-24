Губернатор Новосибирской области Травников ответил на вопросы о частичной мобилизации

26 октября гостем студии «Вести Новосибирск» стал глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор ответил на вопросы, связанные с частичной мобилизацией в регионе. Обсуждаемыми в студии темами стали помощь военкоматам, организация сборных пунктов, консультации, исправление ошибок и поддержка семей военнослужащих.

Травников отметил, что имеющие право на отсрочку, ее обязательно получают. При этом сейчас пополняются ряды добровольческого батальона. Так, многодетные отцы получают отсрочку, но некоторые из них остаются служить добровольцами.

Ранее Андрей Травников заявил, что основной этап мобилизационных мероприятий в регионе будет завершен к концу октября. По его словам, основной объем задач по мобилизации регион выполнил. Вместе с тем работа с подлежащими мобилизации гражданами продолжается, сказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что официально частичная мобилизация закончится, только после того, как президент подпишет соответствующий указ. Известно, что в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений проводятся мероприятия боевой подготовки после отправки мобилизованных в зону проведения спецоперации. Мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края, сообщили в военном ведомстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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