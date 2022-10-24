В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца

Сегодня, 09:09

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В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца
Фото из открытых источников

В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с серьезными проблемами со здоровьем.

В числе мобилизованных оказался и 29-летний Владимир Солдаткин из Рыбинского района, пишет 76.ru. Хотя у него трое детей и у одного из них проблемы со здоровьем, военкомат решил, что Солдаткин незаменим на передовой.

Со слов жены Владимира Солдаткина Татьяны, в военкомате даже не стали слушать о том, что у них трое детей и один ребенок серьезно болен. Пара воспитывает сыновей 8 и 5 лет. Также у них есть трехмесячная дочь. И у нее врожденное заболевание.

Сыновья Татьяны от первого брака, а дочь уже от Владимира. С Владимиром она расписалась уже после того как мужа мобилизовали.

После росписи Татьяна отнесла на замену удостоверение многодетной семьи — чтобы туда вписали Владимира. Женщина признается, что муж был единственным кормильцем. Сейчас же она осталась одна с тремя детьми, но военкомат не считает это основанием вернуть мужа, поскольку двое старших ее сыновей Владимир не усыновил.

Родственники не могут помочь Татьяне. Ее мать — пенсионерка и вышла на работу незадолго до начала частичной мобилизации. Но женщине приходится заниматься здоровьем своего мужа, который недавно перенес инфаркт. Поэтому помочь Татьяне никто не может. И ей даже некому завезти ребенка в школу, поскольку добираться туда необходимо автобусом.

В схожей ситуации сейчас тысячи семей по всей России. Военкоматы уже признали ошибочно мобилизованными около 10 тыс. человек. Вернут ли домой мужа Татьяны, никто гарантировать не может, но ее случай обещали рассмотреть в индивидуальном порядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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