В ходе СВО в Украине погиб 26-летний житель Красноярского края Артем Крапивин

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
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26-летний Артем Крапивин погиб в районе проведения «военной спецоперации» на территории Украины через несколько дней после прибытия на фронт.
Крапивин был уроженцем Красноярского края. Он проживал в Ермаковском районе после того как окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. Молодой человек служил на Камчатке, а в марте впервые стал участником «военной спецоперации» на территории Украины. Спустя несколько месяцев его вывели из зоны конфликта, а в октябре снова направили на передовую, где он и погиб.
Тела погибших военных и мобилизованных россиян продолжают доставлять из района проведения «военной спецоперации». Родные погибших нередко рассказывают, что приходится хоронить погибших в цинковых гробах.
Некоторые из погибших провели на фронте считанные дни, а с момента их мобилизации и до момента гибели прошло менее десяти дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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