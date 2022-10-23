Мобилизованные Ростовской области в Сети попросили о помощи

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В одном из пабликов Ростовской области появилась публикация, автор которой от имени мобилизованных просит у местных жителей помощи. Им надлежит выполнять задачи в Украине в зоне активных боевых действий, но самым необходимым мужчин, как утверждается, не обеспечили. Об этом пишет местное издание rostovgazeta.ru.
Автор поста представился призывником.
«Для выполнения определенного рода задач требуются различные вещи, приобрести которые у нас нет возможности. Очень стыдно обращаться к землякам, но выхода нет», — пишет он.
При этом личность автора остается загадкой для местных жителей. Люди в комментариях предположили, что публикация фейковая. Другие убеждены, что все, о чем идет речь - от первого до последнего слова - чистая правда, а призыв о помощи был брошен одним из резервистов.
Официального подтверждения о том, что за публикацией стоят мобилизованные, а не мошенники, нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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