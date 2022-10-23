Мобилизованные Ростовской области в Сети попросили о помощи

В одном из пабликов Ростовской области появилась публикация, автор которой от имени мобилизованных просит у местных жителей помощи. Им надлежит выполнять задачи в Украине в зоне активных боевых действий, но самым необходимым мужчин, как утверждается, не обеспечили. Об этом пишет местное издание rostovgazeta.ru .

Автор поста представился призывником.

«Для выполнения определенного рода задач требуются различные вещи, приобрести которые у нас нет возможности. Очень стыдно обращаться к землякам, но выхода нет», — пишет он.

При этом личность автора остается загадкой для местных жителей. Люди в комментариях предположили, что публикация фейковая. Другие убеждены, что все, о чем идет речь - от первого до последнего слова - чистая правда, а призыв о помощи был брошен одним из резервистов.

Официального подтверждения о том, что за публикацией стоят мобилизованные, а не мошенники, нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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