Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

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В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт.
Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат медиков перед тем, как они окажутся в зоне проведения «военной спецоперации», пишет 59.ru.
Брехач отметил, что не все врачи получили бронь. К тому же врачи также нужны на фронте, и поэтому военкоматы в любом случае будут искать возможность набрать то число медиков, которое необходимо.
Брехач был мобилизован 27 сентября. Его направили в учебную часть в Елани — там его прикрепили к медицинской роте. В период подготовки врачей учат маршировать, отдавать команды, стрелять, метать гранаты.
«Все врачи, как обычные мобилизованные, попадают в медицинскую роту, каждая медрота прикреплена к полку. Врачи всегда находятся рядом на каком-то удалении от своего полка и оказывают медицинскую помощь военным. Не могу сказать, что врач пойдет тоже на поле боя: всё зависит от задач. Но вообще военные медики должны спасать, а не воевать», - отметил медик.
Врач рассказал, что он ранее участвовал в спасательных операциях, но опыта участия в боевых действиях у него нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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