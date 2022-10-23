Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт.

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат медиков перед тем, как они окажутся в зоне проведения «военной спецоперации», пишет 59.ru.

Брехач отметил, что не все врачи получили бронь. К тому же врачи также нужны на фронте, и поэтому военкоматы в любом случае будут искать возможность набрать то число медиков, которое необходимо.

Брехач был мобилизован 27 сентября. Его направили в учебную часть в Елани — там его прикрепили к медицинской роте. В период подготовки врачей учат маршировать, отдавать команды, стрелять, метать гранаты.

«Все врачи, как обычные мобилизованные, попадают в медицинскую роту, каждая медрота прикреплена к полку. Врачи всегда находятся рядом на каком-то удалении от своего полка и оказывают медицинскую помощь военным. Не могу сказать, что врач пойдет тоже на поле боя: всё зависит от задач. Но вообще военные медики должны спасать, а не воевать», - отметил медик.

Врач рассказал, что он ранее участвовал в спасательных операциях, но опыта участия в боевых действиях у него нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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