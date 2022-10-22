Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда военкомы подстерегли на улице и захотели вручить повестки в рамках частичной мобилизации.

Журналисты портала 59.ru попутно спросили у него, вправе ли сотрудники военкомата пускаться за человеком в погоню. Кантаев сообщил, что сотрудники военного комиссариата имеют право вручать повестку не только дома, но и на работе, и на улице. Главное, чтобы это было сделано под подпись.

При этом ничто не запрещает сотрудникам военкомата вручать повестки вместе с правоохранителями. И если со стороны потенциально мобилизованного имело место бегство, полицейский может пуститься в погоню и задержать мужчину.

Возможно привлечение к ответственности за неповиновение законному распоряжению представителя правоохранительных органов с последующим административным штрафом, передает Южный Федеральный .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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