Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Сегодня, 12:44

0

Image 16+
Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице
Фото из открытых источников

Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда военкомы подстерегли на улице и захотели вручить повестки в рамках частичной мобилизации.

Журналисты портала 59.ru попутно спросили у него, вправе ли сотрудники военкомата пускаться за человеком в погоню. Кантаев сообщил, что сотрудники военного комиссариата имеют право вручать повестку не только дома, но и на работе, и на улице. Главное, чтобы это было сделано под подпись.

При этом ничто не запрещает сотрудникам военкомата вручать повестки вместе с правоохранителями. И если со стороны потенциально мобилизованного имело место бегство, полицейский может пуститься в погоню и задержать мужчину.

Возможно привлечение к ответственности за неповиновение законному распоряжению представителя правоохранительных органов с последующим административным штрафом, передает Южный Федеральный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Сегодня, 12:44

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Сегодня, 07:34

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Вчера, 18:59

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

Вчера, 16:29

Две туристки из города Екатеринбурга не могут вернуть свои деньги за отпуск, который не состоялся

Вчера, 13:34

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

Вчера, 10:19

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Вчера, 09:14

Можно ли уехать за границу, если есть кредит, объяснили эксперты

Вчера, 08:24

ПФР сообщил важную новость для тех, у кого пенсия от 10 до 27 тысяч рублей

Вчера, 08:14

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

22-10-2022, 13:04

В Ростовской области признали гибель мобилизованного

22-10-2022, 12:24

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

22-10-2022, 09:29

Во время СВО на Украине погиб 20-летний студент УрФУ

22-10-2022, 08:49

Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

22-10-2022, 08:44

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

22-10-2022, 08:24

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

22-10-2022, 08:19

Стоит ли ждать взлета цен на бензин в России

22-10-2022, 08:14

Российское население уже совсем не стремится покупать туры для отдыха за границей

21-10-2022, 20:59

Болдырев: В случае призыва женщин отправят работать медиками и связистами

21-10-2022, 17:59

По подозрению в поджоге военкомата задержали студента из Башкирии

21-10-2022, 15:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

22-10-2022, 08:24

0

В Челябинской области в одной из колоний проводили вербовку для участия в «военной спецоперации» на территории Украины....

Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации

22-10-2022, 08:19

0

В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...

Подробнее
Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

22-10-2022, 08:44

0

Юлия Тихановская пытается добиться, чтобы из учебного центра вернули ее мужа, отца троих детей. Женщина рассказала, что...

Подробнее
В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

Вчера, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

Вчера, 10:19

0

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что...

Подробнее
Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани

22-10-2022, 09:29

0

Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани. Историю этого мобилизованного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

22-10-2022, 13:04

0

Жителям Кировской области, попавшим под частичную мобилизацию, автоматически предоставят статус военнослужащих, однако...

Подробнее
Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Вчера, 09:14

0

Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября, и оказалось, что не всем мобилизованным пришли выплаты, обещанные...

Подробнее
По подозрению в поджоге военкомата задержали студента из Башкирии

По подозрению в поджоге военкомата задержали студента из Башкирии

21-10-2022, 15:59

0

По подозрению в поджоге военкомата задержали студента из Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по...

Подробнее
Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

22-10-2022, 16:32

0

Строительство «Линии Вагнера» в Белгородской области временно приостановлено из-за того, что местные власти...

Подробнее