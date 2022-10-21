Можно ли уехать за границу, если есть кредит, объяснили эксперты.

После того как в РФ начали проводить мобилизацию, многие захотели покинуть страну, чтобы избежать отправки на фронт, пишет e1.ru. Но в РФ у многих есть кредиты, или открыта ипотека. Поэтому стал вопрос, могут ли выпустить за границу людей, которые должны банку.

Для начала следует проверить, какие задолженности есть. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на «Госуслугах», либо получить такую информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Важно знать, что те, кто вносит платежи исправно, могут покидать РФ, даже если у них есть кредиты.

«Если в банке данных исполнительных производств информации о наличии у вас задолженности нет, можно планировать заграничное путешествие или рабочую поездку», — объяснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

А вот тем, кто просрочил платежи, либо не уплатил штрафы, либо не платит алименты, коммунальные платежи, налоги и т.п. придется их погасить, чтобы покинуть Россию, если долг выше 30 тыс. рублей.

Но стоит учитывать, что даже за долг в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей могут не выпустить из страны, если он просрочен на более чем 2 месяца. А если не выплачены алименты, то страну покинуть не удастся, если сумма задолженности от 10 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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