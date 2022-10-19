В Ростовской области признали гибель мобилизованного.

Администрация Батайска сообщила, что в зоне «военной спецоперации» на территории Украины погиб 24-летний батайчанин, пишет 161.RU. Это первый признанный властями региона случай гибели мобилизованного из Ростовской области.

Известно, что Богдан Б. погиб 17 октября, а уже в среду, 19 октября, были его похороны. Когда именно Богдана мобилизовали, городская администрация не стала разглашать. Поэтому неясно, сколько времени он провел на фронте. Нет информации и где именно погиб батайчанин.

Напомним, с 21 сентября в РФ по решению президента Владимира Путина проходит мобилизация. В ряде регионов также уже сообщали о погибших на фронте мобилизованных. Также есть информация о случаях гибели еще до отправки на фронт.

Известно, что были случаи летального исхода из-за проблем со здоровьем мобилизованных. Также сообщалось, что несколько мобилизованных скончались из-за передозировки запрещенных веществ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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