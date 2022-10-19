Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани. Историю этого мобилизованного рассказала изданию 59.RU его супруга.

Она сообщила, что с мужем работали в Перми в одной из торговых сетей и его мобилизовали в первые дни мобилизации. Женщина проводила мужа в учебный центр 26 сентября, но он уже дома.

Его вернули из-за проблем со здоровьем. Поскольку медкомиссии нормально ни в военкомате, ни в части, к которой его приписали, не было, то никто не обратил внимание на то, что у него больные суставы. Несколько дней интенсивных тренировок спровоцировали воспалительный процесс и он не мог даже двигаться.

«Мужа осмотрел медик и освободил от учений. Чтобы понять причину, мне пришлось привезти в Елань историю болезни. В итоге мужа освободили от учений и комиссовали», - рассказала женщина.

Она рада, что муж вернулся домой, так и не побывав на передовой. Женщина рассказала, что потратила на сборы супруга 40 тыс. рублей. Купленную амуницию, всю кроме спального мешка, мужчина раздал сослуживцам. По ее словам, она обошлась своими деньгами, собирая мужа, а некоторым ее знакомым даже пришлось брать кредиты, чтобы купить мужьям все необходимое.

К счастью для этой пары, за мужем сохранилось рабочее место, поэтому он сможет снова зарабатывать, когда поправит здоровье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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