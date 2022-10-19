Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Мужчина из Перми вернулся домой после трех недель пребывания в учебном центре в Елани. Историю этого мобилизованного рассказала изданию 59.RU его супруга.
Она сообщила, что с мужем работали в Перми в одной из торговых сетей и его мобилизовали в первые дни мобилизации. Женщина проводила мужа в учебный центр 26 сентября, но он уже дома.
Его вернули из-за проблем со здоровьем. Поскольку медкомиссии нормально ни в военкомате, ни в части, к которой его приписали, не было, то никто не обратил внимание на то, что у него больные суставы. Несколько дней интенсивных тренировок спровоцировали воспалительный процесс и он не мог даже двигаться.
«Мужа осмотрел медик и освободил от учений. Чтобы понять причину, мне пришлось привезти в Елань историю болезни. В итоге мужа освободили от учений и комиссовали», - рассказала женщина.
Она рада, что муж вернулся домой, так и не побывав на передовой. Женщина рассказала, что потратила на сборы супруга 40 тыс. рублей. Купленную амуницию, всю кроме спального мешка, мужчина раздал сослуживцам. По ее словам, она обошлась своими деньгами, собирая мужа, а некоторым ее знакомым даже пришлось брать кредиты, чтобы купить мужьям все необходимое.
К счастью для этой пары, за мужем сохранилось рабочее место, поэтому он сможет снова зарабатывать, когда поправит здоровье.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Омский регион также стал одним из некоторых, где учредили базовый уровень готовности. Такая информация сегодня...Подробнее
На территории Ростовского региона, начиная с 19 октября, полицейские наряды приступили к дежурству по специальной...Подробнее
Руководители Ярославской области «в случае чего» могут объяснить, где расположены бомбоубежища в регионе. В настоящее...Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...Подробнее
В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей. Об этом рассказывает издание Orenday.ru. Виталий Клюев...Подробнее
В конце сентября 37-летний житель Ярославской области Максим Коновалов заключил контракт с Минобороны для участия в...Подробнее
Как может измениться ситуация в экономике России и что ждет россиян грядущей зимой, рассказал почетный президент...Подробнее
В Архангельске продолжается мобилизация и уже набраны новые группы мужчин, которых пока направят в учебные части в...Подробнее
В ходе проведения частичной мобилизации военкоматам приходится прибегать к всевозможным методам. Как стало известно,...Подробнее
Комментировать