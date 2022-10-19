В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации.

32-летняя Алена Заря и 37-летний Константин Заря воспитывают троих детей. Их старшей дочери 11 лет, а младшему мальчику – 1 год и 9 месяцев. Отец троих детей был мобилизован 30 сентября, рассказала его жена, пишет Ngs24.ru.

Женщина рассказала, что сидит дома в декрете, а муж был единственным кормильцем в семье. Работает он в строительном бизнесе, но имеет боевой опыт. Он служил несколько лет по контракту и участвовал в контртеррористических операциях в Чечне и Дагестане. Уволился он в звании капитана запаса.

В военкомате этой семье объяснили, что отсрочка положена только отцам четырех детей. Но как рассказала юрист Анжелика Балахашвили, которая взялась помочь Алене Заре, в Челябинской области отец троих детей смог в суде оспорить мобилизацию.

Российский правозащитник Павел Чиков рассказывает о похожем случае в Ульяновске. Он сообщил, что там должны пересмотреть решение о мобилизации трехдетного отца в соответствии с Указаниями Генштаба №315/2/3658дсп.

Тем не менее, военкомат Кировского и Ленинского районов отказал в пересмотре мобилизации. В неофициальном разговоре Алене дали понять, что Указания Генштаба носят рекомендательный характер.

Стоит отметить, что в Госдуму вносились на рассмотрение поправки к ФЗ-31 о том, чтобы предоставлять отсрочку отцам троих детей. Но депутаты не одобрили его, поскольку депутаты «Единой России» отказались голосовать за эти поправки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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