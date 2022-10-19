Российское население уже совсем не стремится покупать туры для отдыха за границей. О таких переменах настроения граждан РФ свидетельствуют данные туристического сервиса tutu.ru. Ориентировочно 76% бронирований авиабилетов на праздники ноября закуплены на полеты по российской территории. Об этом сообщили корреспонденты информационного сетевого сервиса «Новые Известия». За границу россияне купили билеты только на 23%. Самые привлекательные туристические кластеры - Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, а также Казань и Минеральные Воды.

Есть мнение, что такая предрасположенность людей связана с объявлением о ЧМ на территории РФ, когда зарубежные путевки стали пропуском спастись бегством из России. Туристы вначале не могли достать заграничные туры, а их стоимость стала прямо заоблачной. Постепенно цены на билеты выравниваются, но спрос на них сильно упал.

На первом месте по популярности отдыха россиян за рубежом на ноябрьские праздники стоит Турция. За недельный тур с питанием «все включено» российские путешественники готовы отдать от 60 тысяч рублей на двоих. Второе место занимает Египет с минимальной стоимостью путевки в 93 тысячи рублей на двоих с завтраками. На третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты. Туда можно улететь за 135 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что российское подразделение финской фармацевтической компании Orion Pharma продолжает работу в штатном режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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