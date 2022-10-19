Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Российское население уже совсем не стремится покупать туры для отдыха за границей. О таких переменах настроения граждан РФ свидетельствуют данные туристического сервиса tutu.ru. Ориентировочно 76% бронирований авиабилетов на праздники ноября закуплены на полеты по российской территории. Об этом сообщили корреспонденты информационного сетевого сервиса «Новые Известия». За границу россияне купили билеты только на 23%. Самые привлекательные туристические кластеры - Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, а также Казань и Минеральные Воды.
Есть мнение, что такая предрасположенность людей связана с объявлением о ЧМ на территории РФ, когда зарубежные путевки стали пропуском спастись бегством из России. Туристы вначале не могли достать заграничные туры, а их стоимость стала прямо заоблачной. Постепенно цены на билеты выравниваются, но спрос на них сильно упал.
На первом месте по популярности отдыха россиян за рубежом на ноябрьские праздники стоит Турция. За недельный тур с питанием «все включено» российские путешественники готовы отдать от 60 тысяч рублей на двоих. Второе место занимает Египет с минимальной стоимостью путевки в 93 тысячи рублей на двоих с завтраками. На третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты. Туда можно улететь за 135 тысяч рублей на двоих.
Ранее сообщалось, что российское подразделение финской фармацевтической компании Orion Pharma продолжает работу в штатном режиме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Омский регион также стал одним из некоторых, где учредили базовый уровень готовности. Такая информация сегодня...Подробнее
На территории Ростовского региона, начиная с 19 октября, полицейские наряды приступили к дежурству по специальной...Подробнее
Руководители Ярославской области «в случае чего» могут объяснить, где расположены бомбоубежища в регионе. В настоящее...Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...Подробнее
В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей. Об этом рассказывает издание Orenday.ru. Виталий Клюев...Подробнее
В конце сентября 37-летний житель Ярославской области Максим Коновалов заключил контракт с Минобороны для участия в...Подробнее
Как может измениться ситуация в экономике России и что ждет россиян грядущей зимой, рассказал почетный президент...Подробнее
В Архангельске продолжается мобилизация и уже набраны новые группы мужчин, которых пока направят в учебные части в...Подробнее
В ходе проведения частичной мобилизации военкоматам приходится прибегать к всевозможным методам. Как стало известно,...Подробнее
Комментировать