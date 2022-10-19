Болдырев: В случае призыва женщин отправят работать медиками и связистами

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На днях народный избранник Государственной думы Российской Федерации Алексей Чепа внес на рассмотрение предложение о том, чтобы повысить период армейской службы мужчинам страны. Женщины, в соответствии с предложением депутата Чепы, также должны проходить обязательную службу в вооруженных силах государства. Об этом сообщили корреспонденты информационного сетевого издания URA.Ru.
Для примера парламентарий привел государство Израиль. В этой стране для мужского населения срок армейской службы составляет 30 месяцев, женщин — 2 года. В своем докладе Чепа сразу же сделал оговорку. Он сказал о том, что для женщин служба должна оставаться добровольной.
По данному вопросу депутат Татьяна Буцкая сразу же высказала свое несогласие. Она подчеркнула, что основной задачей женского населения российского государства является надежное сохранение домашнего очага и посильная работа в тылу.
Генерал армии запаса Владимир Болдырев заявил, что, если женщины и будут призываться на службу, их основное место — тыл. Но, в первую очередь, на службе нужны женщины-медики и связисты, обладающие высоким профессионализмом, подчеркнул генерал.
Пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле вопрос призыва женщин на военную службу не поднимается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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