Адвокат Ерохин рассказал о гибели на Украине мобилизованного вопреки отсрочке IT-специалиста банка Измайлова

На территории Украины в ходе боевых действий погиб 33-летний Тимур Измайлов. До того, как его мобилизовали и отправили на СВО, он являлся IT-специалистом «Райффайзенбанка».

Константин Ерохин, адвокат молодого человека, рассказал, что погиб Тимур 7 октября - попал под минометный обстрел. Мобилизовали Измайлова 6-го числа этого месяца. И это при том, что ему полагалась отсрочка.

Защитник говорит, что молодой человек в банке работал на ключевой IT-должности - он занимался сопровождением карт национальной платежной системы «Мир». Центробанк таких сотрудников внес в списки на получение отсрочки от мобилизации. Они были переданы в Генштаб 28 сентября, но, по всей видимости, на момент призыва Тимура до военкомата не дошли.

Сестра Измайлова рассказывала, что ее брат был приглашен для уточнения данных еще 18 сентября. А 22 числа, на второй после объявленной частичной мобилизации день, ему вручили повестку на учебные сборы. Когда он пришел - отобрали военный билет и мобилизовали.

Уже 5 октября он оказался на СВО, а 7-го числа погиб, передает Накануне.RU .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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