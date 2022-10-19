Как введение военного положения может сказаться на мобилизации

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Военный эксперт Василий Дандыкин заявил в интервью, что введение военного положения в новых регионах России не повлияет на проведение частичной мобилизации.
«Просто сейчас будут определенные моменты, связанные с комендантским часом, ужесточением пропускного режима, проверками и т. д», — сказал эксперт.
Он также напомнил, что введение режимов повышенной готовности обусловлено высокой террористической угрозой. Дандыкин также сказал, что готовность определена так: сначала идут регионы, где действует военное положение, потом приграничные области и центральный округ. Эксперт подчеркнул, что в регионах, где действует военное положение, не будут мобилизовать всех мужчин призывного возраста. Дандыкин также отметил, что в этих регионах многие мужчины проходили службу в украинской армии, поэтому необходимо провести проверку.
Эксперт также сказал, что мероприятия, связанные с мобилизацией в России, должны завершиться уже на следующей неделе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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