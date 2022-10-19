Мобилизованный житель Свердловской области погиб во время спецоперации на Украине

На Украине погиб 36-летний житель Краснотурьинска (Свердловская область) Игорь Ковалев, который был мобилизованный 28 сентября. Эту информацию подтвердили в областном военкомате. Родным погибшего эту печальную новость сообщил военный комиссар Краснотурьинска 19 октября. Известно, что до отправки в зону боевых действий Ковалев трудился на Богословском алюминиевом заводе.

Друзья вспомнили о погибшем как о заботливом и отзывчивом человеке. У Ковалева остались жена и двое сыновей. Дата и время проведения траурной церемонии пока не определены. Отметим, что из Свердловской области уже призвано в рамках объявленной в России мобилизации 9,7 тысячи мужчин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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