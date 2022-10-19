Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ

Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто предпочел выехать из России, пара из Архангельска, рассказывает 29.ru.

Валентина Самсонова уехала из России в Грузию со своим молодым человеком. Девушка рассказала, что ее парня выпустили из РФ только с пятого раза. Выезжали они из страны еще с двумя друзьями. Было решено, что уедут в Грузию, куда доберутся через Северную Осетию.

В дорогу они взяли только по рюкзаку с самым необходимым. Они не боялись отравляться в другую страну, так как имеют специальности, которые позволяют работать удаленно. Валентина — графический дизайнер, ее парень — видеоредактор.

На своих велосипедах они добрались к КПП «Верхний Ларс». Там им пришлось простоять около 15 часов. Осетины, по словам девушки, хорошо заработали на тех, кто бежал с России. Они продавали 5 литров воды за 1 тыс. рублей.

«Был человек, который ходил с раскладным стульчиком, и на него был пакет натянут. А в стульчике — дыра. И он предлагал за 100 рублей сходить в туалет»,- вспоминает Валентина.

Молодого человека на КПП остановили, а Валентине сразу же поставили штамп в загранпаспорте. Ее парень служил и демобилизовался в 2020 году. Поскольку он был в списках, по которым не выпускали из РФ, его не выпустили, забрали паспорт и вместе с другими мужчинами отвели в мобилизационный пункт военкомата, развернутый на границе.

По словам Валентины, военком называл парней предателями, и заявлял, что всем вручит повестки и отправит на фронт. И хотя ее парню тогда повестку не вручили, из страны его не выпустили. Валентина выехала в Грузию, а ее парень на велосипеде уехал во Владикавказ. Еще дважды он пытался безуспешно выехать из РФ через Верхний Ларс.

Также он попался на мошенника, который сказал, что за 800 долларов решит проблему с пограничниками. Но это оказался обычный развод. Хотя были и такие, кто смог покинуть РФ за взятку.

Выехать из РФ молодому человеку Валентины удалось только с пятой попытки. Он прилетел в Грузию через Белоруссию.

Сейчас они пытаются обустроить свою жизнь в новой стране. А в РФ не готовы возвращаться, пока будет идти «военная спецоперация», так как боятся, что мобилизация будет длиться еще долго.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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