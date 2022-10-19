Пришли с повестками: в Архангельске снова собирают призванных по мобилизации

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Один из мужчин рассказал, что повестку в руки ему не давали, но позвонили и сказали, что его призывают на фронт. Он согласился и прибыл в Архангельск. Куда его далее отправят, он пока не знает.
Стоит отметить, что мобилизовать могут не только по ВУС. Если у мобилизованного ВУС, в котором войска не нуждаются, то он пройдет переподготовку, после чего тоже отправится на фронт.
Мобилизация в РФ продолжается уже месяц. И за этот месяц уже есть погибшие среди мобилизованных. Некоторые были убиты в драках, или скончались из-за проблем со здоровьем. Но есть и те, которые погибли на фронте. Известны случаи, когда от вручения повестки до гибели в районе «военной спецоперации» прошло даже меньше 10 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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