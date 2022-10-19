Власти Уфы проводят проверку готовности бомбоубежищ

20 октября глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов проверил состояние и работоспособность защитных сооружений на местных предприятиях. Чиновник заявил, что объекты находятся в порядке, а на некоторых уже ведутся ремонтные работы с целью устранить имеющиеся недостатки.

К тому же, Нурдавлятов опубликовал в соцсетях фото городских бомбоубежищ, расположенных в Кировском районе города. Нурдавлятов также заверил, что проверочные мероприятия будут продолжены. Отметим, что главными требованиями к таким объектам являются сухой пол, свет и свободные проходы. Уфимцам пока неизвестно, где находятся защитные сооружения. Но замглавы Управления гражданской защиты накануне сказал, что их местоположение раскроют горожанам в случае необходимости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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