Власти Уфы проводят проверку готовности бомбоубежищ

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20 октября глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов проверил состояние и работоспособность защитных сооружений на местных предприятиях. Чиновник заявил, что объекты находятся в порядке, а на некоторых уже ведутся ремонтные работы с целью устранить имеющиеся недостатки.
К тому же, Нурдавлятов опубликовал в соцсетях фото городских бомбоубежищ, расположенных в Кировском районе города. Нурдавлятов также заверил, что проверочные мероприятия будут продолжены. Отметим, что главными требованиями к таким объектам являются сухой пол, свет и свободные проходы. Уфимцам пока неизвестно, где находятся защитные сооружения. Но замглавы Управления гражданской защиты накануне сказал, что их местоположение раскроют горожанам в случае необходимости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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