В Башкирии тренеру по карате, которого просили вернуть с мобилизации, удалось добиться того, чтобы дали отсрочку

В Башкирии удалось добиться того, чтобы отсрочку дали тренеру по карате, которого хотели отправить на фронт в рамках мобилизации.

40-летний тренер по карате-кекусинкай для детей Руслан Сафиуллин, проживающий в Сибае, получил повестку и его должны были отправить на фронт. Но сибайцы и родные тренера начали обращаться в военкомат, рассказывали о происходящем в СМИ и соцсетях, объясняя, что заменить Руслана Сафиуллина некому.

Он в Сибае работал в единственном в городе клубе по карате. Брони у него не было, но поскольку и заменить его некем в клубе, было решено в виде исключения дать ему отсрочку до особого распоряжения.

То есть, в случае тяжелой ситуации на фронте и больших потерях личного состава ВС РФ его могут мобилизовать.

Стоит отметить, что уже есть информация о первых погибших на фронте мобилизованных. Их тела доставили в ряд регионов РФ, что уже подтвердили местные власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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