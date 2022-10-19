На Урале жены мобилизованных жалуются на отсутствие выплат

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В Свердловской области продолжается частичная мобилизация. Многие призывники, которые находятся вдали от дома уже почти месяц, были единственными кормильцами в семьях. Жены мобилизованных надеются получить обещанные мужьям выплаты, но многие до сих пор не дождались денег.
Евгения Чупрова из Красноуфимска рассказывает, что ее мужа призвали 29 сентября, несмотря на то, что у него трое детей. Сама Евгения находится в декретном отпуске. Все доходы семьи — это детские пособия. Женщина прочитала об огромных зарплатах, о льготах на детей, но пока ничего не получила. У многих ее знакомых подобная ситуация. Женщина не знает, как ей жить дальше. Также Евгения рассказала, что у нее на работе парня мобилизовали, а его жене скоро рожать. Супруга парня пока не получила ни копейки. Сейчас весь коллектив собирает мобилизованному на одежду и расходы, а его жене — на жизнь.
Светлана Нуриева из Красноуфимска рассказала свою историю. Ее мужа забрали 29-го числа, а выплаты на карту мужа до сих пор не поступили. Сама Светлана работает, но этих средств не хватает, чтобы покрыть расходы, а это еда и кредиты. Ко всему, у мужа больная мать, которой нужны забота и уход. На счету активированной карты, которую оставил муж, — ноль.
Виктория из Ачинского района - мать мобилизованного. Помощь обещают только детям, а мамам, братьям, отцам, женам - ничего, заявила женщина. У Ирины из Красноуфимска, у которой на руках четверо детей, тоже забрали мужа. Сама она в декретном отпуске и сейчас у нее нет средств.
«На карточке мужа нет ничего. А ведь у нас есть дети, которые спрашивают каждый день: звонил папа или нет? Нас будто бросили на произвол судьбы», - рассказала Ирина.
На днях свердловские власти заявили, что мобилизованным полагается выплата до 195 тысяч рублей ежемесячно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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