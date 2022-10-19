В NGS проинформировали, кому подчиняются военкоматы России и куда на них жаловаться

Вчера, 09:14

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В NGS проинформировали, кому подчиняются военкоматы России и куда на них жаловаться
Фото из открытых источников

Мобилизация в России продолжается, и случаи, когда мобилизуют людей с серьезными проблемами со здоровьем, многодетных отцов и других мужчин, у которых должна быть отсрочка или бронь, повторяются.

О том, куда жаловаться на военкомат, пишет издание НГС.

Так, военные комиссариаты — это территориальные органы Министерства обороны Российской Федерации, которые входят в состав военных округов. Пожаловаться на военкомат можно начальнику военкомата, либо в комиссариат. Также можно обратиться в суд или прокуратуру.

Эксперты советуют мобилизованным или их родным обращаться в суды уже после консультации с юристом или адвокатом. Они помогут правильно составить заявление, а также подскажут, как действовать, чтобы ускорить процесс рассмотрения заявления.

Важно не затягивать ситуацию, поскольку мобилизованных на фронт могут отправить за считанные дни после вручения повестки. И если они не попадут на передовую, риск погибнуть в тылу также высок, поскольку ВСУ атакуют и тыловые объекты из вооружения, переданного Западом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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