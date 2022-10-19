«Я даже не знала, жив ли он»: дочь военного из Башкирии рассказала о проводах отца на фронт второй раз

В Башкирии мужчину, который вернулся из зоны «военной спецоперации», отправили на фронт второй раз. Об этом случае пишет издание UFA1.RU.

Со слов дочери мобилизованного, ее отец уже был в зоне конфликта. Первый раз его отправили «на учения» к границам Украины еще зимой. Он военный, профессиональный снайпер, и отправлялся со своим подразделением к украинской границе. Тогда мужчина сказал, что уезжает лишь на несколько недель.

«Связи у них не было первый месяц, и я даже не знала, жив ли он. Вокруг информационный шум, информация о погибших. Получила весточку я от него бумажным письмом. На обратной стороне было написано что-то на украинском. Так я узнала, что он жив», - рассказала дочь военного.

Потом он вернулся домой, а сейчас его снова отправляют на фронт. Его дочь рассказывает, что сейчас тоже волнуется за него, и надеется, что снова все обойдется, хотя и знает, о погибших и раненных его сослуживцах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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