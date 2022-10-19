В ярославских военторгах продолжают раскупать вещи с момента начала мобилизации

Военторги с момента начала мобилизации распродают свою продукцию как никогда быстро.

Еще в конце сентября в этих магазинах резко выросли объемы продаж, пишет 76.ru. Магазины за несколько дней делали месячную выручку, так как мобилизованные покупали у них все, что может пригодиться на фронте. И хотя многих мобилизованных уже отправили на фронт, поток покупателей в военторгах не снижается.

Продавцы рассказывают, что покупают все, начиная от термобелья, заканчивая котелками. При этом даже на складах некоторой продукции уже нет. Разобрали многие размеры одежды и обуви.

Хотя цены на товары в ярославских военторгах не поднимали, потратить на сборы придется до 40 тыс. рублей. К этой сумме еще необходимо добавить 5 тыс. рублей на закупку лекарств и бинтов. Эта ситуация явно угнетает и мобилизованных, и их родных. Государство отправляет людей на фронт, при этом вынуждает их еще за свой счет покупать амуницию, средства защиты, тогда как многие мобилизованные получали больше, чем сейчас им платит государство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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