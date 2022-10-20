В Ярославской области пожаловались, что мобилизованным приходится покупать всё самим

В Ярославской области многочисленные близкие люди резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации, жалуются на то, что их так и не обеспечили необходимым обмундированием. Жены, матери, взрослые дети покупают мужчинам всё то, что нужно для армейской службы. Об этом пишут журналисты информационного сетевого издания 76.ru.

Всё это родственники высказали на странице губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

«Наших мужчин мобилизовали из Пошехонья. У нас от их вида даже сердце заболело. Мы Вас просим, оденьте их, пожалуйста, по сезону в форму», — такие слова написала на страницах социальных сетей Ольга Зайцева.

Женщина к этому приложила снимок. На фото мобилизованные мужчины стоят на холоде в трениках, джинсах и кроссовках. Все в той же одежде, в которой пришли к военкомату.

«Моего зятя взяли в армию по частичной мобилизации. Когда это стало известно, мы с ним обсудили это, и в результате купили всё, что он попросил. Для него приобрели всё: спальник, термобелье, медикаменты, футболки, продукты. Купили даже полотенца. Ведь ему в казарме выдали лишь одно полотенце и маленький кусочек мыла. Ясно, армия — не курорт, но всё же… Мы потратили точно больше 10 тысяч рублей», — рассказала гражданка Ярославля Марина Бляблина.

Татьяна Шулакова на СВО отправила внука. Он находится там с 27 февраля. Женщина рассказала, что тогда — семь месяцев назад — потратила на его сборы всю пенсию — 8700 рублей.

«Отправляла бы сейчас — мне бы не потянуть. Один бронежилет 30 тысяч стоит», — пожаловалась Татьяна Шулакова.

«Мы собираем нашим ребятам из Ярославской области на флисовые балаклавы. Если бы было всё хорошо, то сборами бы никто не занимался», — считает волонтер из Большого Села Марина Алексеева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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