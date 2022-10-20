Журналисты Бел.ру выяснили, сколько человек их читателей собираются уехать из Белгорода

Редакция информационного сетевого издания Бел.ру провела анкетирование своих подписчиков на портале и в социальных сетях. Этим опросом журналисты планировали узнать, какое количество их читателей собирается покинуть город Белгород из-за интенсивных обстрелов.

В анкетировании участвовали 6 900 человек. Из них 2,9 тысячи респондентов зашли в пункт «посмотреть результаты». 1 900 человек указали в анкете, что не покинут Белгород ни при каких обстоятельствах. А 1,6 тысячи жителей центра Белгородского региона находятся в стадии размышления: уехать из горячей точки либо остаться. Нашлись 556 граждан, сообщивших о том, что они уже уехали из города Белгорода и теперь проживают в более спокойной обстановке. Из них 298 проголосовавших людей решились предпринять столь кардинальный шаг в связи с событиями последней недели; 196 респондентов сделали это по итогам последнего месяца. В феврале с момента начала спецоперации Белгород покинули 62 жителя, если верить итогам голосования.

Напомним, что на днях СМИ выясняли, как белгородцы борются со стрессом во время СВО. Оказалось, что большинство уходит с головой в хобби, общение в социальных сетях и расслабляется спиртным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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