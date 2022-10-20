Гатилов: В России находятся более 600 украинских военнопленных

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в ходе сегодняшнего брифинга назвал число украинских военнопленных, которые находятся в России. По его словам, их более 600.

Тема количества взятых в плен украинских военных всплыла во время разговора об их посещении представителями Международного комитета Красного Креста (МККК), передает агентство «Лента» .

«У нас было пять или шесть визитов МККК в Россию, чтобы навестить украинских военнопленных. В России с ними не обращаются плохо», — заверил Гатилов.

Постпред в продолжение темы заверил, что Россия и впредь остается открытой к сотрудничеству с Красным Крестом в вопросе посещения украинских военнопленных, хотя вряд ли сможет обеспечить посещение каждого.

Сколько российских военнопленных находятся в украинском плену, неизвестно - власти соседнего государства об этом официально не сообщали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700