Тридцать пять айтишников с бронью получили повестки

Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
В России массово призывают в рамках мобилизации айтишников. Как стало известно, в финансовую группу БКС принесли 35 повесток на IТ-сотрудников. Повестки поступили в ООО «БКС Финтех» и ООО «БКС Технологии» 17 октября. Их доставили представители военкоматов Новосибирска. Примечательно то, что обе компании имеют аккредитацию в Минцифре, что дает их сотрудникам отсрочку от мобилизации.
«БКС Финтех» специализируется на разработке инновационных IТ-решений для повышения эффективности управления процессов компаний финансового сектора. «БКС Технологии» — крупнейшая IT-компания Сибирского федерального округа. Обе компании занимаются комплексной автоматизацией участников рынка ценных бумаг.
Руководитель департамента по связям с общественностью «БКС Финтех» Екатерина Моисеева, комментируя ситуацию, заявила, что компания «БКС Финтех» столкнулась с беспрецедентными действиями со стороны военкоматов, несмотря на усилия Минцифры к сохранению в стране ИТ-экспертизы и обеспечению стабильности ИТ-инфраструктуры. Компания получила большое число повесток сотрудникам с бронью. Эксперт также подчеркнула, что такие ошибки способствуют миграции ценных сотрудников и потере критичной экспертизы во всех отраслях.
73% сотрудников обеих компаний — мужчины. Некоторые повестки были оформлены с ошибками. Только шесть сотрудников из тридцати пяти, которые были призваны, служили ранее в армии, но не имеют боевого опыта.
Моисеева сообщила, что их сотрудники отправили письма в Минцифру со сканами повесток и номерами ранее направленных заявок на отсрочку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Омский регион также стал одним из некоторых, где учредили базовый уровень готовности. Такая информация сегодня...Подробнее
На территории Ростовского региона, начиная с 19 октября, полицейские наряды приступили к дежурству по специальной...Подробнее
Руководители Ярославской области «в случае чего» могут объяснить, где расположены бомбоубежища в регионе. В настоящее...Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...Подробнее
В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей. Об этом рассказывает издание Orenday.ru. Виталий Клюев...Подробнее
В конце сентября 37-летний житель Ярославской области Максим Коновалов заключил контракт с Минобороны для участия в...Подробнее
Как может измениться ситуация в экономике России и что ждет россиян грядущей зимой, рассказал почетный президент...Подробнее
В Архангельске продолжается мобилизация и уже набраны новые группы мужчин, которых пока направят в учебные части в...Подробнее
В ходе проведения частичной мобилизации военкоматам приходится прибегать к всевозможным методам. Как стало известно,...Подробнее
Комментировать