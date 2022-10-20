Тридцать пять айтишников с бронью получили повестки

В России массово призывают в рамках мобилизации айтишников. Как стало известно, в финансовую группу БКС принесли 35 повесток на IТ-сотрудников. Повестки поступили в ООО «БКС Финтех» и ООО «БКС Технологии» 17 октября. Их доставили представители военкоматов Новосибирска. Примечательно то, что обе компании имеют аккредитацию в Минцифре, что дает их сотрудникам отсрочку от мобилизации.

«БКС Финтех» специализируется на разработке инновационных IТ-решений для повышения эффективности управления процессов компаний финансового сектора. «БКС Технологии» — крупнейшая IT-компания Сибирского федерального округа. Обе компании занимаются комплексной автоматизацией участников рынка ценных бумаг.

Руководитель департамента по связям с общественностью «БКС Финтех» Екатерина Моисеева, комментируя ситуацию, заявила, что компания «БКС Финтех» столкнулась с беспрецедентными действиями со стороны военкоматов, несмотря на усилия Минцифры к сохранению в стране ИТ-экспертизы и обеспечению стабильности ИТ-инфраструктуры. Компания получила большое число повесток сотрудникам с бронью. Эксперт также подчеркнула, что такие ошибки способствуют миграции ценных сотрудников и потере критичной экспертизы во всех отраслях.

73% сотрудников обеих компаний — мужчины. Некоторые повестки были оформлены с ошибками. Только шесть сотрудников из тридцати пяти, которые были призваны, служили ранее в армии, но не имеют боевого опыта.

Моисеева сообщила, что их сотрудники отправили письма в Минцифру со сканами повесток и номерами ранее направленных заявок на отсрочку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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