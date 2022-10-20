Суд в Петербурге впервые признал незаконной мобилизацию горожанина

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Приморский суд Петербурга впервые вынес постановление, в соответствии с которым решение о мобилизации местного жителя, сотрудника банка, признано незаконным. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов города на Неве.
Речь о решении призывной комиссии Приморского района Северной столицы касательно призыва Алексея Рачеева на военную службу в рамках проведения в стране частичной мобилизации. Мужчина был призван 29 сентября, хотя его и внесли в список военнообязанных работников, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка организаций, передает «Московский комсомолец».
Частичная мобилизация в России проводится почти месяц - с 21 сентября нынешнего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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