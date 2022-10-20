В ЖК Петербурга прошел поквартирный обход с выдачей повесток

В ходе проведения частичной мобилизации военкоматам приходится прибегать к всевозможным методам. Как стало известно, гражданам приносят повестки из военкомата в рамках поквартирного обхода. Например, именно так были вручены повестки жителям комплекса «Купчинские ворота» на юге Петербурга. В пресс-службе администрации Фрунзенского района подчеркнули, что некоторые СМИ называют поквартирный обход «облавами» у парадных. Также было сказано, что подобные мероприятия проводятся с начала объявления частичной мобилизации.

Пресс-служба уточнила, что повестки были вручены некоторым жителям этого дома еще в сентябре, но пришли не все, поэтому пришлось прибегать к подобным мерам.

Неделю назад жители ЖК «Ладожский парк», расположенного на улице Ворошилова в Невском районе, рассказали о полицейских и сотрудниках военкомата, которые караулят мужчин у подъезда. Но в администрации пояснили, что правоохранители искали тех, кто уже получили повестки, но не явились в военкомат. Также было подчеркнуто, что повестки выдают с целью уточнить информацию о гражданах. Если человек не подлежит частичной мобилизации по ряду причин, он должен предъявить военкомату соответствующие документы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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