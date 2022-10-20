Уже пятый мобилизованный из Челябинской области погиб на фронте.

В этот раз регион попрощался с 31-летним Никитой Перлиным, который был мобилизован 29 сентября. Супруга погибшего рассказывает, что получила первую похоронку 13 октября, но позднее узнала, что он погиб еще 8 октября, то есть, менее чем за 2 недели после того, как его мобилизовали.

Похоронку ей вручили в день рождения супруга.

Со слов жены погибшего, он прошел срочную службу, а вернувшись домой, начал свой бизнес по строительству каркасных домов. Также Никита был опекуном своего дедушки. Теперь непонятно, кто будет присматривать за престарелым родственником. Жене погибшего придется самостоятельно растить двух детей, одному из которых еще только год.

Стоит отметить, что хоронят погибших мобилизованных уже и в других регионах. Не все из них погибли на фронте, некоторые были убиты в драке, или скончались из-за проблем со здоровьем. Минобороны пока не дает статистику касательно потерь среди мобилизованных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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