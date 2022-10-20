В Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим на спецоперации

21 октября в бурятском селе Илька местные жители простятся с 23-летним Дмитрием Сидоровым, погибшим 4 октября во время проходящей на Украине спецоперации. Начало траурной церемонии, которая пройдет по адресу улица Солнечная 58/1, запланировано на 13:00. А митинг начнется в 14:00 и пройдет в Илькинском парке на улице Трактовая, 6. Администрация Заиграевского района, включая главу муниципалитета Виталия Шалькова, принесла соболезнования родным и близким погибшего.

О Дмитрии известно, что он родился в Ильке 13 декабря 1998 года. Парень был разносторонним человеком, активно участвовал в школьных мероприятиях, посещал танцевальную группу «Восторг» и занимался в военном патриотическом клубе «Десантник».

Дмитрий учился в техникуме строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ. В 2017 году отправился служить в армию. Он занимал должность водителя взвода транспортирования ракет дальнего действия. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, успехи, достигнутые в служебной деятельности, и за высокое чувство ответственности Дмитрий Сидоров был неоднократно поощрен наградами. Дмитрий был призван в 36-ю отдельную мотострелковую бригаду в рамках частичной мобилизации. У погибшего осталась мама и четыре сестры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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