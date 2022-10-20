Власти в Омске могут ограничить продажу алкоголя. Об этом сообщает издание «Пишет Омск».

Ограничение на продажу алкоголя будет действовать во время мобилизации или режима чрезвычайной ситуации. Они будут введены, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, а также добиться эффекта повышенной готовности.

При этом заведения общепита смогут и далее торговать алкоголем, но торговые сети и магазины не смогут его продавать покупателям.

Важно отметить, что полномочия в вопросах регулирования продажи алкогольных напитков получил губернатор региона.

На данный момент в области «сухой закон» действует в период проведения массовых мероприятий, праздников, фестивалей. Помимо этого спиртные напитки нельзя продавать в магазинах с 10 вечера до 10 утра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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