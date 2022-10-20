В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей

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Виталий Клюев получил повестку 29 сентября. Еще с 2010 года у него проблемы со здоровьем, поскольку после ДТП у него развился тремор конечностей, появился астигматизм и другие заболевания. Такие последствия возникли из-за того, что в ДТП он получил черепно-мозговую травму.
Тем не менее, повестку военкомат ему выписал и даже признал годным. Виталия определили в сухопутные войска. Ранее он служил в химвойсках, но сейчас испытывает серьезные проблемы со здоровьем и понимает, что не сможет выполнять задачи на фронте.
Родные Виталия пытаются добиться того, чтобы на фронт его не отправляли и вернули домой. Мужчина уже в учебке и рассказывает, что не может даже держать в руках автомат, тем более ни по какой цели он не попадет.
Жена Виталия уже обратилась во все возможные инстанции, написала письмо губернатору региона, и надеется, что на историю ее мужа обратят внимание власти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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