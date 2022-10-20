Смолянина с грыжами в позвоночнике отправили на фронт

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Жительница Смоленской области обратилась в редакцию «Главного Регионального». Она рассказала, что ее 47-летнему отцу, который с 22 сентября находится на больничном и принимает препараты, вручили повестку. Мужчину, который из-за грыж в позвоночнике не может долго стоять и в основном находится в сидячем положении, отправили в зону проведения спецоперации.
Отцу девушки врач-невролог назначил ряд препаратов, в том числе и уколы. По словам жительницы Смоленской области, отца забрали из деревни Раевка 25 сентября и доставили в Дом культуры в Монастырщине. Мужчину направили на медицинский осмотр в местную ЦРБ. Осмотр вел невролог, который ранее и выписывал больничный. Он сказал:
«Ничего страшного нет, можешь служить».
Девушка рассказала, что не знает места нахождения отца. Она обратилась в военную прокуратуру Западного военного округа и пожаловалась в Комиссию по вопросам частичной мобилизации на портале Госуслуг. В ответе на обращение говорится, что мобилизованному провели медицинский осмотр работником военной академии, который установил, что увечий или заболеваний у мужчины нет.
Дочь мобилизованного пояснила, как проходил осмотр. Врач, не посмотрев медицинские документы, установила, что мобилизованный годен к военной службе. Медик назначила мужчине препарат с последующей явкой на осмотр 11 октября. Семья мобилизованного требует проведения медицинской комиссии в установленном порядке. Дочь смолянина собирается подать исковое заявление в суд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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