Родственники заявили о пропаже контрактника из Ярославля

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В конце сентября 37-летний житель Ярославской области Максим Коновалов заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации, после чего отправился в войсковую часть в Московской области для дальнейшего передислоцирования. Однако спустя несколько дней назад мужчина перестал выходить на связь. Родственники подтвердили его исчезновение и рассказали, что последний раз Максим звонил из Белгородской области.
Между тем начальник ярославского пункта отбора на военную службу по контракту Руслан Фоменко рассказал, что контрактник убыл в войсковую часть 31134, которая дислоцируется в поселке Калининец в Московской области. Недавно в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Максима Коновалова, заявляет о том, что попал в плен. Мужчина представился полным тезкой пропавшего и заявил, что его призвали из Ярославля, после чего он оказался в зоне спецоперации, куда попал через Белгородскую область.
В правительстве Ярославской области заявили, что данные о том, что житель региона попал в плен, они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. А губернатор области Михаил Евраев заявил, что информация о пленных закрыта и ею располагает Министерство обороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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