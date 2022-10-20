Екатеринбуржец рассказал, как уехал от мобилизации России в Казахстан

Мобилизация подтолкнула многих мужчин покинуть Россию, так как на фронт они отправляться не захотели.

В числе тех, кто предпочел выехать в Казахстан, чтобы не оказаться в окопах на территории Украины, екатеринбуржец Дмитрий Федоров, пишет e1.ru. Родился он в Казахстане, но провел почти всю жизнь в Екатеринбурге и имеет российский паспорт.

Дмитрий рассказал, что получил диплом учителя литературы. Но не хотел служить и три года скрывался от военкомов. А когда объявили мобилизацию, он понял, что пришло время уезжать из России.

По словам Дмитрия, три года ему удавалось избегать повесток. Чтобы не попасть на срочную службу, он просто не жил по прописке и пользовался сим-картой, оформленной на другого человека. При этом Дмитрий официально работал, пользовался своей картой, летал на самолетах. Его легко было найти, но для этого необходимо было сделать на шаг больше, чем просто прийти к нему домой.

«За три года сотрудники военкоматов несколько раз заставали меня дома. Они приходили, стучали, а я через закрытую дверь говорил с ними от лица своего отца. Мол, Дима уехал, я несколько месяцев с ним не разговаривал, где он — не знаю. Дверь я им никогда не открывал, родителей проинструктировал, чтобы не общались с ними, не брали никаких документов, и говорили, что я не выхожу на связь», — рассказал Дмитрий.

Но повестку ему вручили, вместе с постановлением о розыске. При этом ему еще и навязывали контрактную службу. Но он получил отсрочку из-за проблем со спиной. Дмитрий заявил, что не хотел служить, поскольку считает, что служба – это год потерянного времени, да еще и с рисками для жизни.

Когда началась «военная спецоперация», он понял, что может быть объявлена и мобилизация. По его словам, даже до мобилизации он был категорически против «военной спецоперации», так как считает, что недопустимо вводить войска в другую страну, предпринимать боевые действия против своего соседа.

По его словам, он давно не верит российским властям. Для себя Дмитрий решил, что сделает все, лишь бы не попасть на фронт и не убивать людей. Он не захотел тратить свое здоровье и рисковать жизнью ради власти, которую не поддерживает, так как эта власть не представляет его интересы.

Поэтому Дмитрий быстро собрал вещи и уехал в Казахстан. Сейчас он налаживает жизнь там, но не исключает, что когда-то может вернуться в Россию, если там сменится власть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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