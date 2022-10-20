Глава Прикамья ответил, нужно ли возвращать выплаты мобилизованным при отчислении из воинской части

Кому придется вернуть денежное пособие в размере 100 тыс. рублей, выплаченное мобилизованным, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Мобилизованным в Пермском крае действительно начали выплачивать денежное пособие в размере 100 тыс. рублей, хотя и не все его еще получили. Но тем, кого отчислили из воинской части, его придется вернуть.

«В случае отчисления заявителя из воинской части единовременная денежная выплата возвращается в полном объеме в порядке и условиях, предусмотренными действующим законодательством», - объяснил Махонин.

Он добавил, что не возвращать эту выплату смогуТ только те мобилизованные, которые побывали в районе проведения «военной спецоперации». То есть, даже один день на фронте дает право на выплату. В противном случае всю сумму придется вернуть.

Губернатор не объяснил, какой будет действовать механизм в случае, если мобилизованные ее истратили и не хотят возвращать.

Отметим, в ряде регионов мобилизованные жалуются на отсутствие разовых выплат, а также рассказывают о том, что им платят намного меньше, чем было обещано. При этом поступают сообщения о том, что банки отказывают мобилизованным в кредитных каникулах, или начинают требовать кредиты с родных мобилизованных через коллекторов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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