Глава Прикамья ответил, нужно ли возвращать выплаты мобилизованным при отчислении из воинской части

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Кому придется вернуть денежное пособие в размере 100 тыс. рублей, выплаченное мобилизованным, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Мобилизованным в Пермском крае действительно начали выплачивать денежное пособие в размере 100 тыс. рублей, хотя и не все его еще получили. Но тем, кого отчислили из воинской части, его придется вернуть.
«В случае отчисления заявителя из воинской части единовременная денежная выплата возвращается в полном объеме в порядке и условиях, предусмотренными действующим законодательством», - объяснил Махонин.
Он добавил, что не возвращать эту выплату смогуТ только те мобилизованные, которые побывали в районе проведения «военной спецоперации». То есть, даже один день на фронте дает право на выплату. В противном случае всю сумму придется вернуть.
Губернатор не объяснил, какой будет действовать механизм в случае, если мобилизованные ее истратили и не хотят возвращать.
Отметим, в ряде регионов мобилизованные жалуются на отсутствие разовых выплат, а также рассказывают о том, что им платят намного меньше, чем было обещано. При этом поступают сообщения о том, что банки отказывают мобилизованным в кредитных каникулах, или начинают требовать кредиты с родных мобилизованных через коллекторов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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