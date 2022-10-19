В Ярославской области мобилизовали водителя скорой помощи у которого дома остались супруга и трое детей

В настоящее время стала известна информация о том, что в Ярославской области под частичную мобилизацию непонятным образом попал призывник, у которого дома остались супруга и трое детей. Об этом вопиющем случае сообщила жена призванного мужчины Ксения Кудрявцева. Информацию о таком происшествии написали журналисты информационного сетевого издания 76.ru.

Ксения Кудрявцева рассказала, что возраст её супруга сейчас 29 лет. Семья проживает в деревне Кондрево Некрасовского района Ярославской области. У супруга Ксении профессия водитель скорой помощи. Именно подобная специальность содержится в перечне тех, которые не подходят под частичную мобилизацию.

Как сообщила Ксения Кудрявцева, 11 октября её муж явился в военкомат по повестке, а уже 12 числа он находился в учебном центре. Известно, что за плечами Никиты Кудрявцева осталось трое маленьких детей и недостроенный дом.

Ксения не понимает, как жить дальше, а потому каждый день ходит в военкомат с просьбой вернуть мужа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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