Юрист РФ разъяснил вопросы мобилизации после введения военного положения

19 октября в РФ введено военное положение на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, недавно вошедших в состав РФ. В соответствии с законом, ВП вводится для отражения внешней агрессии, если она уже есть, либо при ее прямой угрозе. Как известно, на российские регионы уже неоднократно нападали, в том числе на Крымский мост. Сейчас 4 субъекта РФ активно и ежедневно подвергаются военной агрессии.

В такой период может ограничиваться передвижение: либо полностью запрещается проезд в определенных местностях, либо вводятся спецпропуска. Вводится комендантский час. При определенных условиях допускается изъятие личного имущества для военных нужд, но с условием последующей компенсации. Это четко прописано в законе.

Правозащитник Дмитрий Аграновский в беседе с «МК» объяснил, какие изменения ожидают население всех этих регионов: «При объявлении ВП не обязательна дополнительная мобилизация. Нормативными актами российского государства уже давно регламентированы все меры безопасности, которые могут быть введены в этих регионах. Могут быть сооружены дополнительные блок-посты, осуществляться досмотр личного автотранспорта граждан, может некоторым образом ограничиваться свобода передвижения. Также на усиленный режим несения службы будут обязательно переводиться сотрудники правоохранительных органов. По большому счету ничего принципиально нового нас не ждет».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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