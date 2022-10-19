На территории Ростовской области ходят усиленные патрули, начались проверки на дорогах

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На территории Ростовского региона, начиная с 19 октября, полицейские наряды приступили к дежурству по специальной программе патрулирования в усиленном режиме. Такие меры введены в области в результате введения Указом президента страны среднего уровня реагирования. Такую информацию сегодня, в среду, 19 октября, сообщили журналисты портала 161.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В тех местах, где Ростовская область тесно граничит с республиками Донбасса, уже сегодня в течение дня стали появляться блокпосты. Далее усилится проверка документов, будут особым образом досматриваться въезжающие и выезжающие автомобили.
«Сотрудники силовых подразделений будут этим заниматься без особых объяснений причин», — пояснил источник изданию.
В настоящее время на всей территории Ростовской области введен средний уровень реагирования. Подобный режим подразумевает ограничение передвижения, мобилизацию экономики, усиление работы силовых структур по решению органов исполнительной власти.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, для граждан особых изменений не предусмотрено.
«В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы», — заявил Василий Голубев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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