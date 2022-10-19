Президент РФ Путин объявил о введении режима базовой готовности в Омской области

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Омский регион также стал одним из некоторых, где учредили базовый уровень готовности. Такая информация сегодня прозвучала в Указе президента РФ. Это делается из-за введения ВП в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ об этом опубликован сегодня, 19 октября. В российских регионах положение абсолютно различается. Из-за этого в каждом из них уровни готовности разные. Об этом написали корреспонденты информационного сетевого издания Город55.ру.
В Указе президента сказано: режим, в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Следовательно, на территории Омской области органы исполнительной власти обязаны повысить охрану правопорядка, обеспечить общественную безопасность, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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