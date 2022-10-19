Руководители Ярославской области рассказали, где узнать про бомбоубежища в своем районе

Руководители Ярославской области «в случае чего» могут объяснить, где расположены бомбоубежища в регионе. В настоящее время начальство пока не разглашает конкретное количество укрытий и их местонахождение, во всяком случае, данную информацию не предоставляют для представителей СМИ. Но журналисты должны бы знать кое-какие сведения об этой теме, поскольку ей непосредственно интересуются читатели различных изданий. Об этом написали корреспонденты информационного сетевого издания 76.ru.

«Все непосредственные сведения о бомбоубежищах полностью сосредоточены у муниципальных властей. В случае чего их обязательно доведут до населения», — сообщила пресс-секретарь губернатора.

Ответ недавно удалось получить в кулуарах КЗЦ «Миллениум». Это произошло сразу же после окончания большой пресс-конференции губернатора с региональными СМИ 19 октября. Сведения о бомбоубежищах в Ярославской области держатся в тайне. На запросы о том, сколько всего укрытий существует в регионе, в каком они состоянии, где они расположены, в последнее время в ведомствах отвечали, что это секретные данные, либо просили не поднимать эту тему, чтобы лишний раз не волновать жителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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