Президент РФ Путин ввел режим базовой готовности в Пермском крае

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На территории Российской Федерации, в частности, в Пермском крае, а также ряде других регионов, указом президента вводится режим базовой готовности. Об этом сообщили корреспонденты издания Properm.ru.
На практике эта мера означает следующее: более активная охрана общественного порядка и важных объектов инфраструктуры; для объектов вводится особый режим функционирования. Имеются в виду те объекты, которые обеспечивают регулярные функции транспортной логистики, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Составление более конкретных реестров по реализуемым мерам, сроки выполнения, детали и порядок организации вменяются в обязанность руководителей регионов, которые будут действовать в зависимости от текущей ситуации и рисков на местах.
На территории РФ военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Военное положение — это особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии. При этом общая и частичная мобилизация должны объявляться при введении военного положения, если они не были объявлены ранее, следует из разъяснений на сайте Совфеда.
Средний уровень реагирования вводится на территориях: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и г. Севастополь.
Повышенный уровень готовности вводится во всех регионах Центрального и Южного федеральных округов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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